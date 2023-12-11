مدير شرطة ولاية شمال كردفان يتفقد إدارة الشرطة الأمنية بالولاية

في إطار زياراته التفقدية للإدارات العامة والمتخصصة لشرطة الولاية تفقد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله آدم رفقة كل من السيد مدير دائرة الشؤون العامة و مدير دائرة الجنايات تفقد إدارة الشرطة الأمنية بالولاية.

وكان في استقباله مدير الإدارة بالولاية المقدم شرطة صالح عبدالله فضل الله عبدالله المدير المكلف للإدارة بالولاية والذي قدم تنويرا شاملا عن الإدارة بالولاية والعمل بشقيه الإداري والأمني والقوة وتوزيعاتها على مستوى الولاية ومحلياتها.