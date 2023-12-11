سياسية
مدير شرطة ولاية شمال كردفان يتفقد إدارة الشرطة الأمنية بالولاية
في إطار زياراته التفقدية للإدارات العامة والمتخصصة لشرطة الولاية تفقد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله آدم رفقة كل من السيد مدير دائرة الشؤون العامة و مدير دائرة الجنايات تفقد إدارة الشرطة الأمنية بالولاية.
وكان في استقباله مدير الإدارة بالولاية المقدم شرطة صالح عبدالله فضل الله عبدالله المدير المكلف للإدارة بالولاية والذي قدم تنويرا شاملا عن الإدارة بالولاية والعمل بشقيه الإداري والأمني والقوة وتوزيعاتها على مستوى الولاية ومحلياتها.
مدير شرطة ولاية شمال كردفان رحب بقوة إدارة الشرطة الأمنية، مشيدا بأدائها وترتيبها ومهنيتها واحترافيتها، مناشدا إياهم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، مؤكداً ضرورة حل كافة معوقات العمل بالإدارة. وقام سيادته بتكريم المتميزين من منتسبي الإدارة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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