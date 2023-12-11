سياسية
البرهان في شندي .. زيارة للمنطقة العسكرية وتعازي وتفقد جرحى
تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القوات بمعسكر المعاقيل، ويقدم واجب العزاء لاسرة الشهيد اللواء ركن ايوب عبدالقادر ويتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بشندي.
وتفقد البرهان جرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بمدينة شندي.
وقدم البرهان واجب العزاء لأسرة الشهيد لواء ركن/ ايوب عبد القادر بمدينة شندي.
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