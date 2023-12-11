البرهان في شندي .. زيارة للمنطقة العسكرية وتعازي وتفقد جرحى

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القوات بمعسكر المعاقيل، ويقدم واجب العزاء لاسرة الشهيد اللواء ركن ايوب عبدالقادر ويتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بشندي.