سياسية
بشرى سارة للسودانيين في اديس ابابا .. الجواز والرقم الوطني وشهادة الميلاد
أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن بشرى سارة للسودانيين في اديس ابابا وذلك باكتمال الترتيبات الفنية بمكتب الجوازات والسجل المدني بالسفارة السودانية أديس أبابا للتقديم واستخراج المعاملات الآتية:
(1)التقديم لاستخراج الجواز الالكتروني عبر الرابط
(2)استخراج الرقم الوطني الموقت دون سن ال12عام
(3)استخراج الرقم الوطني بدل فاقد (إعادة طباعة).
(4) استخراج شهادات الميلاد السودانية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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