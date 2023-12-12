بالصور.. تنسيق بين الحركات والعون الإنساني بالفاشر لايصال المساعدات لشمال دارفور





انعقد أمس بمقر مفوضية العون الإنساني بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارقور اجتماع موسع ضم إدارات المفوضية وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و الوطنية العاملة بالولاية وقوة حركات الكفاح المسلح بالولاية وذلك لبحث اوجه التنسيق والتعاون لتامين مقرات تلك الوكالات والمنظمات وحماية الموظفين العاملين في الحقل الانساني، بجانب بحث كيفية معالجة التحديات التي تواجه الوكالات والمنظمات في ارتكازات ونقاط تفتيش القوة المشتركة.

وأكد مفوض العون الانساني المكلف بالولاية احمد آدم في الاجتماع أهمية أحكام التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة ومعالجة التحديات لتأمين انسياب العمل الإنساني والمشروعات التي تقدم للمحتاجين بمدينة الفاشر وبقية مناطق ومحليات المدينة.

ومن جهتهم فقد طالب ممثلوا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات بضرورة أحكام التنسيق بين المفوضية والأطراف ذات الصلة حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين المتضررين بالحرب في جميع مناطق الولاية، مشيرا في ذلك إلى أهمية توفير الحماية الكافية للقوافل الإنسانية المتجهة إلى المحليات ومعسكرات النازحين.

وناشد مدير منظمة “سيكر” الطوعية المنظمات العاملة في المجال الصحي باعادة تأهيل مستشفي محلية طويلة حتى تعود لخدمة للمواطنين كما كانت في السابق، حيث أن مواطن المحلية بات في حوجة ماسة للخدمات العلاجية .

إلى ذلك فقد اكد الفريق الضهيب احمد عمر في الاجتماع استعداد القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح للتعاون والتنسيق من أجل انسياب المساعدات الإنسانية لمواطني الولاية المتضررين بالحرب، وذلك بتوفير الحماية الأمنية الكاملة القوافل الإنسانية التي تتوجه إلى جميع مناطق ومحليات الولاية.

واعلن أن القوة المشتركة ستقوم خلال الأيام القادمة بإعادة ترتيب تسيير الاطواف لإيصال المساعدات من المركز الي الإقليم. مشيرا إلى إمكانية اخذ طرق ومسارات آخري بديلة لايصال المساعدات والسلع الاستهلاكية إلى الولاية.

وقطع الفريق عمر ان شمال دارفور تتمتع بحماية محكمة في جميع القطاعات خاصة داخل مدينة الفاشر.