باريس في الصدارة.. دبي الثانية عالمياً بين أهم الوجهات السياحية 2023





تصدرت دبي للعام الثالث على التوالي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحلت في المركز الثاني عالمياً بعد باريس في مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية في عام 2023، والصادر عن مؤسسة «يورومونيتور أنترناشونال» البريطانية لأبحاث الأسواق.

وقال التقرير إن دبي تعتبر ثاني أكثر المدن تقدمًا في العالم استناداً إلى 55 مقياسا مختلفاً عبر الركائز الستة الرئيسية للمؤشر. كما تصدرت دبي بلا منازع التصنيف العالمي في منطقة الشرق الأوسط كأفضل الوجهات أداءً.

وأضاف أن دبي تعد إحدى المدن التي تمكنت بالفعل من تحقيق معدل قياسي للرحلات الجوية بالمقارنة بعام 2019. كما سجلت المدينة زيادة بنسبة 18% في عدد الرحلات الدولية، متجاوزة 16 مليون رحلة في عام 2023. وتستهدف دبي المسافرين لها لأول مرة، وكذلك أولئك الذين يبحثون عن تجربة متميزة. كما تعمل شركات الطيران المحلية بنشاط على تحسين الاتصال، خاصة مع المدن الصينية.

وتصدرت باريس التصنيف العالمي لهذا العام، في حين جاءت مدريد في المركز الثالث بعد دبي، وطوكيو في المركز الرابع، وامستردام في المركز الخامس عالمياً.

ويعتمد مؤشر«يورومونيتور إنترناشونال» لأفضل 100 وجهة سياحية لعام 2023 على 55 مقياساً مختلفا عبر ستة ركائز أساسية لتقييم أداء الوجهات الأكثر جاذبية، ويتناول مقومات الأداء الاقتصادي والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية السياحية، والسياسة السياحية ومدى جاذبية الوجهات، وكذلك معايير الصحة والسلامة، والاستدامة.

أفضل 20 وجهة سياحية للعام 2023

باريس دبي مدريد طوكيو أمستردام برلين روما

نيويورك

برشلونة

لندن

سنغافورة

ميونيخ

ميلان

سيول

دبلن

أوساكا

هونج كونج

فيينا

لوس أنجلوس

لشبونة

صحيفة الخليج