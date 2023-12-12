السودان تنسيق محكم لحد من تهريب الذهب





اجرت قوات الجمارك السودانية و الشركة السودانية للموارد المعدنية مباحثات ، حول تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بصادر الذهب.

وقطع مدير عام الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، باهمية التنسيق المحكم ووضع الحلول الكفيلة بالحد من تهريب المعادن خاصة الذهب.

واشار لاستعدادهم التام للتعاون وتقديم كل ما يسهم في الحفاظ على مكتسبات البلاد ودفع الاقتصاد الوطني.

وفي السياق اوضح مدير الموارد المعدنية.محمد طاهر عمر، بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك في الحفاظ على مقدرات البلاد ومكافحة التهريب خاصة معدن الذهب لما يمثله من أهمية بالغة واسهامه في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الايرادات.

اثنى طاهر ، بالضبطيات الكبيرة التي حققتها قوات الجمارك عبر الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتي تعد من أكبر الضبطيات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة.

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