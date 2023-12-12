إجلاء الطاقم الطبي التركي الذي يعمل بالمستشفى التركي بنيالا





بتوجيه من السيد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تم إجلاء الطاقم الطبي التركي الذي يعمmل بالمستشفى التركي بمدينه نيالا حاضر ولاية جنوب دارفور الى الفاشر تمهيدا لنقلهم الى تركيا بتأمين تمام من القوة المشتركة.

وأشاد وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين في تصريح (لسونا) بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به دولة تركيا تجاه دارفور خاصة في رفد قطاع الصحة بالكوادر الطبية وتشغيل المستشفى التركي في نيالا.

فيما قال مدير عام الرعاية الإجتماعية بوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور الباشمهندس عبدالباقي محمد ان هذه عملية استبدال طاقم قديم بطاقم آخر جديد من حين لآخر، و هناك عدة عمليات إجلاء تمت خلال الفترات السابقة بالتنسيق بين حكومة الاقليم و سفارة دولة تركيا فى مراحل مختلفة بواسطة القوة المشتركة.

على صعيد ذات صلة قدم وزير الصحة و الرعاية الاجتماعية صوت الشكر لقادة القوة المشتركة فى التنسيق و التأمين للبعثة الطبيه التركية.

سونا