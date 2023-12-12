مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يشيد بشرطة محليتي أوسيف وجبيت المعادن

تفقد اللواء شرطة حقوقي د.نصر الدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر منطقة أوسيف برفقة العميد شرطة عبد العزيز محمد أحمد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر وعدد من مدراء والادارات. وفور وصوله عقد اجتماعا مع شرطة المحلية، مثمناً دور الإدارات الشرطية بالمحلية، موجها بفتح فرص التجنيد وعقد دورات تدريبية بصورة متواصلة للتجويد المهني .

وفي سياق متص أشاد العميد شرطة عبد العزيز محمد أحمد مدير دائرة الجنايات بالعمل الشرطي بالمحلية، حاثا على تحسس رغبات مواطني المحلية للالتحاق بشرطة المحلية والاستعانة بالجوازات والمباحث لضبط الوجود الأجنبي.

من جانبه قدم المقدم شرطة صلاح إدريس أبكر مدير شرطة محلية اوسيف تنويراً شمل الأوضاع الأمنية والجنائية والانتشار الشرطي بالمحلية والتحديات التي تواجه شرطة المحلية .

وعلى صعيد متصل عقد سيادته اجتماعا مع لجنة امن المحلية والإدارات الأهلية وتم الاتفاق على زيادة قوة التأمين.

ومن جانب اخر تلقى وفد شرطة البحر الأحمر تنويرا من العقيد شرطة صلاح موسي مدير جمارك أوسيف عن العمل بالحظيرة الجمركية التي تضاعف عملها بعد نشوب الحرب بدخول السلع الاستراتيجية من جمهورية مصر العربية. الجدير بالذكر أن الوفد تفقد شرطة محلية جبيت المعادن ووقف علي مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالمحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان