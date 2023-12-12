جينا نحيي فرحكم.. شاهد السوريين يغنون للمصريين أمام لجان أكتوبر





شهد محيط لجنة مدرسة جيل ٢٠٠٠ بمدينة ٦ أكتوبر وصلة رقص مصري سوري مشترك بعد أغنية ادته الفرقة السورية التي تشارك منذ انطلاق انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

واعتمدت أغانيهم على توجيه الشركر لمصر والحكومة المصرية على استقبالها للشعب الشوري منذ سنوات، وقال أعضاء الفرقة: تؤدي الفرقة ضمن أغانيها “جينا نحيي فرحكم.. مصر ام الدنيا للسوري فتحت بابها الله محيي شبابها”.

وشرع العشرات من الناخبين في الرقص على نغمات الدبكة السورية والساكسفون، بالتناوب مع أغاني مصرية منها تسلم الأدياي.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

صدى البلد