القائد العام: الحرب تدار بأيدي أصحبت تغذيها بالنعرات القبلية وتستعطف أفراد القبائل

– الترويج بأن الحرب يقودها “الفلول” والأخوان المسلمون محض أكاذيب وافتراءات لأن الحرب اندلعت في مناطق لا يوجد فيها “كوز أو أخو مسلم”.

-الحرب تدار بأيدي أصحبت تغذيها بالنعرات القبلية وتستعطف أفراد القبائل في كل مكان مما يهدد الوحدة الوطنية ويصيب الأمة في مقتل وهذه جرائم سيجد من اقترفها عقابه وسيدفعون ثمن ذلك عاجلاً أم آجلاً في الدنيا أو في الآخرة.

الجزيرة – السودان