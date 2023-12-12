عودة الحياة إلى طبيعتها بمدينة بابنوسة بغرب كردفان





أكد الاستاذ ابوعبيدة بخيت جقر المدير التنفيذي لمحلية بابنوسة بولاية غرب كردفان إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية وعودة الكثير من المواطنين إلى مساكنهم والتجار إلى مواقعهم بمدينة بابنوسة، بعد حالة الخوف التي سادت المدينة نتيجة للتوقعات بحدوث إشتباكات بين القوات المسلحة بالفرقة 22 مشاة وقوات الدعم السريع في الإسبوعين الماضيين.

وفي تصريح لسونا قال المدير التنفيذي للمحلية إن الحياة عادت إلى طبيعتها وتم فتح الأسواق وتأمينها بصورة كاملة من قِبَلِ القوات المسلحة.

وأوضح أن مستشفي بابنوسة وعدد من المراكز الصحية الخاصة قد إستأنفت عملها بصورة طيبة بالإضافة إلى المستشفي العسكري برئاسة الفرقة 22 مشاة.