والي كسلا يوجه بتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية





وجه والي ولاية كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن بالاهتمام وتفعيل الانشطة الشبابية والرياضة إلى جانب الاستفادة من طاقات الشباب وحمايتهم من المهددات الاجتماعية والصحية.

واطلع الوالي لدى لقائه مدير الادارة العامة للشباب والرياضة المهندس آدم جرنوس ـ اطلع على الأنشطة والبرامج التي نفذتها الإدارة خلال الفترة الماضية في عدد من البرامج بعدد من محليات الولاية بالإضافة إلى الخطط الموضوعة مستقبلا.

وقدم جرنوس خلال اللقاء تنويراً شاملاً حول هموم وقضايا الادارة والشباب والرياضيين بصورة عامة إضافة الى المعوقات التي تعترض الادارة في تنفيذ برامجها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكاً شبابياً ورياضياً كبيراً عبر الدورات الرياضية التي انتظمت مختلف المناطق فضلاً عن الدعم المقدم من عدد من المنظمات منها بلان سودان وجسمار للأمن الغذائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونوه جرنوس الى إمكانية الاستفادة من طاقات الشباب الوافدين من ولاية الخرطوم وتدريبهم فضلاً عن إقامة مشاريع تجارية إنتاجية عبر إنشاء مجمعات إنتاجية.