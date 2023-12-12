والي نهر النيل يجدد دعم وإهتمام حكومته بالتعليم





بحث الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل المكلف مع قيادات وزارة التربية والتعليم بالولاية أبرز معوقات الأداء التعليمي وسبل معالجتها.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم لرئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر للوقوف عن كثب على آخر مستجدات العملية التربوية والتعليمية ومعالجة القضايا المُلِحّة لضمان إستمرار مسيرة التعليم بالولاية وذلك بحضور قيادات التعليم بالوزارة ومحلية عطبرة.

وتناولت الزيارة سير الأداء بالمدارس ومعوقات العمل المتمثلة في مطلوبات المدارس الداخلية من المواد الغذائية ومتأخرات التغذية المدرسية للعام الدراسي السابق، هذا إلى جانب وسائل الحركة ومعينات العمل التعليمي بالتركيز على إدارتي الإمتحانات والمرحلة الثانوية. هذا إلى جانب بعض القضايا الخاصة بالمعلمين الوافدين العاملين كمتعاونين بمدارس الولاية.

ووجه الوالي في هذا الصدد بتوفير (ثلاثة ألف) جوال دقيق للمدارس الداخلية مع دفع مبالغ أخرى لدعم تغذية أكثر من خمسة ألف طالب وطالبة بالمدارس الداخلية وتوفير مواد تموينية للمعلمين الوافدين المتعاونين بمدارس الولاية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية بالولاية إلى جانب دفع (٤٠%) من متأخرات التغذية المدرسية للمدارس الداخلية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بالولاية.

كما وجه الوالي بالصيانة الفورية لماكينات الطباعة الخاصة بإدارتي الإمتحانات والثانوي إلى جانب صيانة عربات وزارة التربية والتعليم وعربة إدارة التعليم الأساسي بمحلية عطبرة وذلك بالتنسيق مع شركة جياد ووزارة المالية مع المعالجة الفورية لتوفير مبلغ صيانة عربة مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالولاية بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة بالولاية.

وجدد والي نهر النيل إهتمام حكومته بالتعليم باعتباره المحور الأساسي لبلوغ النهضة المنشودة في كافة المجالات.

هذا وكان والي ولاية نهر النيل قد إطمأن على سير الأداء التعليمي بمحلية عطبرة وذلك من خلال إستماعه لتقرير مفصل من الأستاذ عادل حمدتو مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالمحلية.