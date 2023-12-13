تحويلات المصريين بالخارج ” 4 % ” مصدرها “قطر” بقيمة 1.2 مليار دولار





بلغت نسبة تحويلات المصريين العاملين في قطر خلال العالم المالي 2021-2022، 1.2 مليار دولار بما يوازي 4% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين خارج بلادهم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري التابع للبنك المركزي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2021-2022، إذ استحوذت على 34% منها، تليها الكويت بنسبة 14%، والإمارات بنسبة 11%، ثم قطر بنسبة 4%، وسلطنة عُمان بـ 0.5%.

بلغ إجمالي قيمة التحويلات 31.9 مليار دولار، منها 20.25 مليار مصدرها هذه الدول الخمس، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

الشرق القطرية