تعاون بين الصحة والهلال الأحمر القطري لاعادة بناء القطاع الصحي





وقف وفد من الهلال الأحمر القطري بتنسيق مع وزارة الصحة الإتحادية بزيارة إلى مستشفى الجكيكة للطوارئ بولاية نهر النيل للوقوف على احتياجات المستشفى وإمكانياتها وجاهزيتها لاستقبال المرضى.

وقام الوفد بتفقد اقسام المستشفى والتقى بالطاقم الإداري والطبي للمستشفى حيث اطلع على استعدادات المستشفى واحتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية.

وقال الدكتور صلاح دعاك رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان إن الزيارة جاءت في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ومواصلة لأعمال تقييم القطاع الصحي في السودان التي يقوم بها الهلال الأحمر القطري بغرض بحث السبل الممكنة لدعم القطاع.

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