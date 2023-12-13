التدخين قد يؤدي على انكماش حجم الدماغ





من المحتمل أن يؤدي التدخين إلى انكماش حجم الدماغ، وفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة واشنطن، والخبر السار هو أن الإقلاع عن التدخين يمنع المزيد من فقدان أنسجة المخ.

الإقلاع عن التدخين يوقف تسارع شيخوخة الدماغ

وبحسب “مديكال إكسبريس”، عرف العلماء منذ فترة طويلة أن التدخين وصغر حجم الدماغ مرتبطان، لكنهم لم يتأكدوا من قبل من هو المسبب، خاصة في ظل وجود عوامل الوراثة المرتبطة بالأمرين.

وقال الباحثون إنه بما أن أدمغة الناس تفقد حجمها بشكل طبيعي مع تقدم العمر، فإن التدخين يتسبب بشكل فعال في شيخوخة الدماغ قبل الأوان.

وللوصول إلى هذه النتيجة، استخدم فريق البحث بيانات 32 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تضمنت: حجم الدماغ، وتاريخ التدخين، والمخاطر الوراثية للتدخين.

ووجد تحليل البيانات أن كل زوج من العوامل مرتبط ببعضه البعض: تاريخ التدخين وحجم الدماغ؛ المخاطر الوراثية للتدخين وتاريخ التدخين؛ والمخاطر الوراثية للتدخين وحجم الدماغ.

علاوة على ذلك، فإن الارتباط بين التدخين وحجم الدماغ يعتمد على الجرعة: فكلما زاد عدد السجائر التي يدخنها الشخص يومياً، قل حجم دماغه.

وقالت النتائج: “يمكنك تغيير هذا العامل لوقف شيخوخة الدماغ التي تزيد خطر الخرف، بالإقلاع عن التدخين”.

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