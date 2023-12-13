عضو السيادي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يقف على الخطة الإسعافية لتأهيل وتطوير مطار بورتسودان





تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري #إبراهيم_جابر رئيس اللجنة العليا لتأهيل مطار بورتسودان الدولي اليوم سير العمل بالمطار والمشروعات الإسعافية لتأهيله وتطويره خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير عام مطارات السودان المهندس مستشار سر الختم بابكر الطيب في تصريح صحفي أنه قدم شرحاً لعضو السيادي حول الخطط والبرامج والمشروعات الإسعافية العاجلة لتأهيل وتطوير مطار بورتسودان مؤكداً أن زيارة عضو المجلس تعد خطوة إيجابية من شأنها المساهمة في دعم مشروعات التأهيل ويؤكد إهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي الهام.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم خدمات متميزة عبر شركات الطيران المختلفة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمسافرين وفق الخطة الإسعافية التي سيتم إجازتها لبدء العمل بها.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي