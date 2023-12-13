أزمة الغذاء في السودان.. “الفاو” تطلب تمويلًا عاجلًا وتحذر من كارثة





طلبت الأمم المتحدة الثلاثاء تمويلًا قدره أكثر من 75 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة الأزمة الغذائية في السودان حيث يعاني أكثر من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في بيان من تصاعد أزمة الغذاء في السودان، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وجماعية لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.

وتشير التوقعات التي نشرت الثلاثاء، إلى أن 17,7 مليون شخص، أو 37% من السكان، يواجهون مستوى مرتفعًا من انعدام الأمن الغذائي بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ وشباط 2024.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وفق تقديرات مشروع بيانات النزاعات والحوادث المسلحة، بينما تقول الأمم المتحدة إن حوالى 6,8 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.

وأشارت منظمة “فاو” في بيانها إلى أن “النزاع وتصاعد العنف يؤجّجان الأزمة الإنسانية ويؤديان إلى تدهور الأمن الغذائي للسكان في العديد من المناطق الحضرية والشبه الحضرية والريفية”. وأوضحت أن المناطق الأكثر تضررًا كانت دارفور وكردفان والخرطوم.

ومن جهته، قال ممثل وكالة الأمم المتحدة في السودان هونغ جي يانغ: “إن الحاجة الملحّة واضحة والتزامنا لا يتزعزع، لكن المستقبل يتطلب المزيد من التمويل حتى نتمكن من مواصلة دعمنا الحيوي”.

لذلك، طلبت منظمة الأغذية والزراعة بشكل عاجل مبلغ 75,4 مليون دولار، خصوصًا من أجل تحسين الإنتاج الزراعي المحلي.

وقد ساعدت المنظمة أكثر من مليون أسرة زراعية (أو خمسة ملايين شخص)، بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2023، لا سيما من خلال توزيع بذور، وفقًا للبيان.

قناة العربي