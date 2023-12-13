مدير شرطة ولاية الجزيرة يشيد بالجهود الإنسانيه التي تقوم بها قوة المرور السريع بالولاية





أشاد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بالجهود الانسانية الكبيره التي تبذلها قوة المرور السريع من خلال انتشارها بقطاعات الولاية المختلفة في إسعاف ونقل المصابين وتفويج المركبات السفرية، مؤكدا معالجة كافة الإشكاليات التي تعيق العمل، مشددا في ذات الوقت على الضباط بنقاط المرور السريع ضرورة الإشراف على القوة منعا لأي ممارسات غير مقبوله.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم قوة المرور السريع بولاية الجزيرة من خلال زيارته التفقدية للإدارة والتي تأتى امتدادا لزياراته التفقدية لإدارات شرطة الولاية المختلفة يرافقة العميد شرطة د/خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة والعميد شرطة يوسف العوض مدير دائرة الجنايات.

بحضور اللواء شرطة أحمد علي الخليفه المشرف المروري للقطاع الأوسط والولايات الغربية والعميد شرطة خميس أجلين مدير إدارة مرور ولاية الجزيرة.

اللواء شرطة أحمد علي الخليفة المشرف المروري للقطاع الأوسط والولايات الغربية رحب بالسيد مدير شرطة ولاية الجزيرة والوفد المرافق له في زياراتهم التفقدية للمرور السريع، مبينا أن المرور السريع بالجزيرة يتحمل عبئا كبيرا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بفقد كثير من مقومات العمل، شاكرا لمدير الولاية اهتمامه ومتابعته المستمرة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن مدير شرطة الولاية من خلال زيارته خاطب جمع القوة وتفقد المكاتب الإدارية وعقد اجتماعا ضم السادة الضباط استمع من خلاله لتقرير مفصل عن سير العمل والأداء من العقيد شرطة خالد بافادن مدير إدارة المرور السريع.

المكتب الصحفي لشرطة السودان