قبل الكلاسيكو العربي.. تفوق آسيوي مرعب على أندية إفريقيا بمونديال الأندية





يشهد ملعب الجوهرة المشعة بجدة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي اتحاد جدة بالأهلي المصري، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم الأندية. وشهد المونديال منذ نسخته الأولى، العديد من المواجهات بين الأندية الآسيوية ونظيرتها الإفريقية، لتحمل المواجهة المقبلة رقم 20 بين أندية القارتين.

وتتفوق آسيا بشكل لافت أمام إفريقيا، حيث فازت أنديتها في 12 مباراة، مقابل 4 انتصارات فقط لممثلي القارة السمراء، بينما حسم التعادل 3 مواجهات.

وكانت المباراة الأولى في نسخة 2000، عندما واجه النصر السعودي الرجاء المغربي، وتفوق العالمي 4-3، وكانت الثانية بين اتحاد جدة والأهلي المصري عام 2005، وحقق العميد الفوز 1-0.وفي ذات النسخة، فاز سيدني إف سي الأسترالي على الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس 2-1.

أما في مواجهات نسخة 2007، بين أوراوا الياباني والنجم الساحلي التونسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ورجحت ركلات الترجيح كفة الفريق الياباني (4-2).

وفي نسخة 2008، تواجه أديلايد الأسترالي مع الأهلي المصري، وحقق الفريق الأسترالي الفوز 1-0، وتواصلت بعد ذلك النتائج الإيجابية للأندية الآسيوية عندما تغلب بوهانج ستيلرز الكوري على مازيمبي الكونغولي في نسخة 2009، بنتيجة 2-1.

وفي 2011، تغلب السد القطري على الترجي التونسي 2-0، وجاء أول فوز للأندية الإفريقية في نسخة 2012، عندما انتصر الأهلي المصري على سانفريس هيروشيما الياباني 2-1.وفي نسخة 2013 تغلب جوانزو الصيني على الأهلي المصري 2-0، وفي النسخة التي تليها حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مواجهة سيدني الأسترالي ووفاق سطيف الجزائري، حيث رجت ركلات الترجيح كفة الفريق الجزائري 5-4.

وفي 2015 حقق سانفريس هيروشيما الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0، وواصلت الأندية الآسيوية اكتساحها لنظيراتها الإفريقية في نسخة 2016، وحقق كاشيما انتلرز الياباني الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي 2-0، وفي ذات النسخة تغلب جونبك هيونداي الكوري الجنوبي على صن داونز 4-1.

وفي 2017 حقق أوراوا الياباني الفوز على الوداد المغربي 3-2، وفي 2018 تغلب العين الإماراتي على الترجي التونسي 3-0.

وهزم الهلال السعودي الترجي في نسخة 2019 بنتيجة 1-0، وفي ذات النسخة حقق الترجي فوزًا كبيرًا على السد القطري 6-1.وفي 2020 حقق الأهلي المصري ثالث فوز إفريقي على الأندية الآسيوية، عندما تغلب على الدحيل القطري 1-0، وواصل الأهلي صحوة الأندية الإفريقية وتغلب على الهلال 4-0 في نسخة 2021.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في النسخة الماضية، عندما تواجه الهلال السعودي والوداد المغربي، وكان التعادل 1-1 حاضرًا، قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة للزعيم 5-3.

وأعرب نجم اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما، عن سعادته بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3/0)، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الاتحاد إلى الدور الثاني، حيث سيلاقي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

وقال بنزيما في تصريحات للناقل الرسمي “SSC”: “كانت مباراة جيدة جدا وجميلة جدا، وقدمنا أداء ممتازا، وهذا بفضل جمهورنا، وعلينا أن نستمر على هذا المنوال”.وعن هدفه الخامس في بطولات كأس العالم للأندية، أوضح النجم الفرنسي: “هذا إحساس جيد، وكان يمكننا أن نسجل أكثر، لكن المهم اليوم هو أنني راض بفوزنا”.

وعادل بنزيما، رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ثنائي برشلونة السابق في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفا في شباك أوكلاند بالدقيقة 40 من مباراة الافتتاح.

وسجل بنزيما هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد.

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