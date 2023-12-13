خطوة مفاجئة من مبابي.. هل يغدر بالريال مجددا؟





أقدم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على خطوة مفاجئة، قد تشكل صدمة لريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن رفض اللاعب في بداية الموسم مناقشة فكرة التجديد.

وارتبط اسم مبابي كثيرا بريال مدريد على مدار السنوات الماضية، وكان قريبا من الانتقال للمرينجي في صفقة انتقال حر عام 2022.

لكن اللاعب الفرنسي وقتها، قرر تجديد عقده في حديقة الأمراء، ما أصاب مسؤولي ريال مدريد بصدمة كبيرة.

مع ذلك، منحه المرينجي فرصة جديدة، للانتقال إلى قلعة سانتياجو برنابيو، بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده الحالي مع سان جيرمان.

إلا أن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، كشف مفاجأة كبرى، من شأنها أن تفسد الصفقة للمرة الثانية.

وأشار البرنامج، إلى أن مبابي يستعد لسماع عرض التجديد المقدم من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان.

وتشير تلك الخطوة، إلى أن النجم الفرنسي لم يحسم موقفه بالانتقال لريال مدريد، كما تردد طوال الفترات الماضية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن ريال مدريد يريد الحصول على رد من مبابي، بحد أقصى يوم 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

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