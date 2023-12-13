كلية الآداب بجامعة وادي النيل تعلن إستئناف الدراسة في يناير





أعلن مجلس كلية الآداب جامعة وادي النيل عن إستئناف الدراسة لطلاب كلية العلوم الإسلامية والعربية دفعات 2018 و2019 و2020م جميع التخصصات في السابع من يناير المقبل.

كما اعلن المجلس الذي انعقد اليوم بمباني الكلية القدواب برئاسة د. طلحه الحاج عبد الله عميد الكلية عن إقامة امتحانات طلاب كلية الآداب قبول 2021م في السابع من يناير القادم.

واعلن المجلس عن فتح التسجيل للطلاب الذين لم يكملوا اجراءات التسجيل في السابع عشر من ديسمبر الجاري داعياً الطلاب الى الحرص على تكملة اجراءات التسجيل عبر منافذ التسجيل المعروفة بالبنوك ومكتب حسابات الكلية.

وأمن المجلس في دورة انعقاده السادسة على تشكيل لجنة إستثنائية لامتحانات الآداب قبول 2021م برئاسة د. محمد الوسيلة أحمد وعضوية مكتبي المسجل والسكرتير الأكاديمي.