مهاجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري الأبطال





أنهى مانشستر سيتي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحصد العلامة الكاملة، بعد التغلب على مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب راجكو ميتيتش.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا هاميلتون (19) وأوسكار بوب (62) وكالفين فيليبس (85)، بينما سجل ثنائية النجم الأحمر إن بيوم هوانج (76) وألكسندر كاتاي (90).

ورفع السيتي رصيده بذلك الانتصار إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

دخل الشاب ميكاه هاميلتون، مهاجم مانشستر سيتي، تاريخ اللاعبين الإنجليز في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقه الجارية حاليا أمام مضيفه النجم الأحمر الصربي على ملعب راجو ميتيتش، في ختام مباريات دور المجموعات.وافتتح هاميلتون التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 19، بعد توغل بمهارة في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وبحسب أرقام “أوبتا” الإحصاءات، أصبح هاميلتون خامس أصغر لاعب إنجليزي يسجل في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا بعمر 20 عاما و30 يوما.وأوضحت الشبكة أن هاميلتون أصبح أصغر لاعب إنجليزي يحرز هدفا منذ تسجيل ماركوس راشفورد في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017 بعمر 19 عاما و316 يوما.

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