شاهد.. مقطع فيديو يكشف إعجاب المطربة مكارم بشير بفنان الربابة “ود دوبا” ومتابعتها له من خلال تصويرها حفلته بكاميرا هاتفها





نشرت صفحات مهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة المعروفة مكارم بشير, وهي تتابع حفل خاص أحياه فنان الربابة أبو القاسم ود دوبا.

وقامت نجمة برنامج أغاني وأغاني بتصوير المطرب أثناء تقديمه وصلته الغنائية من أعلى المسرح عبر كاميرا هاتفها الخاص.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت الصفحات الناشرة للمقطع أن الفيديو يدل على إعجاب الفنانة مكارم بشير, بالفنان ود دوبا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين