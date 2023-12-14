بالصور.. مدير مرور ولاية الجزيرة يكرم الجندي شرطة موسى مصلح تقديراً لأمانته بحفظ مبالغ طائلة وإنقاذه حياة مواطن

كرم العميد شرطة خميس أجلين مدير إدارة مرور ولاية الجزيرة الجندي شرطة موسى مصلح بمنحه ثناء المدير وحافزا ماديا بحضور المشرف المروري لولايات القطاع الأوسط والولايات الغربية لما قام به من عمل انساني عظيم وجليل.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الجندي المذكور واثناء عمله المروري المعتاد في التقاطعات بمدينة ودمدني لاحظ توقف عربة فجأة وبداخلها مواطن أصيب بالإغماء أثناء قيادته لسيارته بالطريق العام بالقرب من تقاطع المستشفى البريطاني فسارع الشرطي المذكور بإسعافه وقيادة سيارته وتوصيله لمستشفى ( علياء ) لتلقي العلاج اللازم والاتصال في ذات الوقت بذويه وتسليمهم جميع المحتويات والمستلزمات والأموال النقدية الكبيرة التي كانت بحوزته. وبعد أن تماثل صاحب العربة للشفاء اتصل بالمذكور لتسليمه مبلغا ماليا كحافز له لكنه رفض أخذ أي مقابل بإعتبار أن هذا الفعل هو من صميم واجباته.

وقد جاء هذا التكريم من مرور الجزيرة تقديراً لأمانته و تحليه بروح الإنسانية مما جعله نموذجاً للشرطي المثالي الذي تساهم أفعاله الطيبة في عكس الوجه المشرق للشرطة ، والتأكيد على أن شرطي المرور هدفه الأول حفظ ارواح المواطنين من الحوادث أو أي خطر أثناء حركة السير إلى جانب دوره المهم في تحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق .

المكتب الصحفي لشرطة السودان