اللجنة العليا للطوارئ بولاية الخرطوم توجه برفع درجات الاداء





وجهت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة كافة عضويتها برفع الاداء بما يتوافق مع طبيعة اعمال اللجنة في ظل طوارئ الحرب بمتابعة تنفيذ المخرجات عبر خلية عمل تعمل على مدار الساعة.

واستمع الاجتماع الى عدة تقارير تتعلق بوضع الخدمات في المناطق الآمنة والجهود المبذولة لاستقرارها وإستدامتها وعلى رأسها الكهرباء وتكثيف الإتصالات لاكمال صيانة الخط الناقل الرئيسي بكرري وتوفير مواد الصيانة للأعطال التي تحدث في الخطوط والمحطات.

فيما قدم مدير عام هيئة مياه الخرطوم تقريرا عن المحطات العاملة والمحطات التي تعرضت للاعتداءات وتوقت عن العمل ورهن استقرار الامداد المائي في استقرار الكهرباء وتوفير مخزون كافي من مواد التقنية وقطع الغيار لصيانة الكسورات واضاف ان الدعم الذي قدمه والي الخرطوم لقطاع المياه أسهم في معالجة الكثير من المشكلات و ادي الى إستقرار المواطنين في منازلهم.

كما استعرض الاجتماع نتائج توجيهاته السابقة بتوحيد تسجيل كل الوافدين لمحلية كرري من المحليات الاخرى فيما اكملت سلطات امبدة تسجيل مواطنيها المتواجدين بالمنازل ودور الإيواء.

وقرر الاجتماع اخضاع الحصر لمعايير التدقيق عبر الاستمارة الموحدة منعا لتكرار الأسماء على ان يصدر لاحقا كشفا موحدا بجميع الوافدين لمحلية كرري يتم اعتماده في توزيع الاعانات والخدمات كما وجه الاجتماع مفوضية العون الإنساني باكمال توزيع دعم برنامج الغذاء العالمي (الذرة، الزيت) في موعد اقصاه الأحد القادم.

في السياق استمع الاجتماع الى تقرير عن الوضع الصحي اوضح فيه مدير عام الصحة ان وزارته ترفع تقرير اسبوعيا عن الوضع الصحي بولاية الخرطوم يتم مناقشته في اجتماع يضم وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف يتضمن موقف الامراض الوبائية الملاريا، حمى الضنك، والكوليرا، ووجد التقرير الاشادة من الاجتماع المشترك نظرا للجهود التي بذلت وادت الى خلو الولاية من الوبائيات ومع ذلك ستبدأ الخرطوم حملة لتطعيم ضد الكوليرا خلال الاسبوع القادم بمشاركة وزارة الصحة الاتحادية.