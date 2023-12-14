وادي حلفا: إكمال خطط إنارة الطرق الرئيسية





اكد الاستاذ عبد الله محمد محي الدين مدير وحدة حلفا الإدارية ان العمل جاري لاكمال انارة الشوارع الرئيسية بمدينة وادي حلفا ضمن خطة مشروعات التنمية.

واوضح ان المشروع بدا في بداية العام الحالي باستهداف عدد من الشوارع الرئسية بتكلفة كلية بلغت ٢٣ مليون جنية، مشيرا إلى انه تم تنفيذ المرحلة الأولى ويتم الان مواصلة تركيب ٧٠ عمود والاناره بطاقة شمسية لاستكمال ما تبقي من خطة الوحدة.

وابان ان خطة العام الجديد تتضمن إنارة الطرق الرئسية المتبقية إلى جانب استهداف ما تبقي من مشروع الإنترلوك بالسوق العمومي بوادي حلفا.

وابان في إطار تعزيز اصحاح البيئة والجهود المكثفة في حملات نقل النفايات في ظل زيادة السكان بسبب النزوح وشراء عربة نفايات ضاغطه سعة ١٠ طن لمواصلة العمل بنظام ورديتين، إلى جانب خلق شراكة مع جمعية الهلال الاحمر لنقل النفايات في عدد ١٨ مركزا إيواء بحلفا.

وفي محور رقابة الاغذية اكد سيادته إبادة ١٨ طن من الاغذية الفاسدة المنتهية الصلاحية والتي تعرضت لسوء التخزين وهنالك اتيام تقوم بحملات يومية في المحلات التجارية والمخازن بصورة منتظمة.

واكد ان العمل جاري في تنظيم السوق بإزالة المخالفات في الأسواق مشيرا إلى الاكشاك وضبط واتخاذ اجراءات ضد الباعة المتجولين وأصحاب الدرداقات والتأكد من إثبات هويتهم بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.