ميلان يطيح بنيوكاسل خارج بطولات أوروبا





خطف ميلان فوزا قاتلا أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، بملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم جولينتون لنيوكاسل بالدقيقة 33، فيما عادل كريستيان بوليسيتش النتيجة للروسونيري (59)، قبل أن يضيف صامويل تشوكويزي الهدف الثاني لميلان (84).وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث، بالتساوي مع باريس الذي حل وصيفا بفضل المواجهات المباشرة، ليودع الفريق الإيطالي دوري الأبطال ويذهب للدوري الأوروبي.

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