الخليفي يشعر بالحسرة رغم تأهل باريس!





يشعر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بالحسرة الشديدة رغم تأهل الفريق لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة من المجموعة الحديدية.

وقال الخليفي عقب التعادل مع دورتموند 1/1 مساء الأربعاء في ألمانيا: “بالتأكيد هدفنا كان تصدر المجموعة، لكن من الجيد أننا تأهلنا فالوضع كان صعبا للغاية”.

وأضاف عبر قناة (كانال بلس): “كنا نستحق الفوز على دورتموند، لقد قدمنا أداء رائعا وللأسف لم نسجل الأهداف (للفوز) رغم المحاولات العديدة على المرمى”.وأشار رئيس النادي الباريسي: “لقد قمنا بالحد الأدنى من عملنا، سعداء بالتأهل لأنها لم تكن مجموعة سهلة”.

كما أشاد ناصر الخليفي بالمدرب الإسباني لويس إنريكي، قائلا: “سعداء جدا به فهو مدرب متحمس ويقوم بعمل رائع، ويتطلع للاستمرارية ونحن أيضا، لقد تعاقدنا معه لتقديم أداء هجومي”.

وتأهل بي إس جي في وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق المواجهات عن ميلان الإيطالي بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 5 نقاط، واحتفظ دورتموند بالصدارة برصيد 11 نقطة.

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