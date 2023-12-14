مورينيو: السيتي دفع 80 مليونا لضم لاعب.. والآن سيرحل





أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، الأربعاء، أن فريقه يعيش وضعًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا عن مانشستر سيتي الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا.

وبسؤاله عن خطط التعاقد خلال سوق الانتقالات الشتوية، أعطى المدرب البرتغالي السيتي كمثال، أجاب: “لست غيورًا ولكن السيتيزينز دفع 80 مليونًا من أجل كالفين فيليبس وفي يناير/كانون الثاني سيرحل وسيتعاقد بيب مع آخر”.

وأضاف: “واقعنا مختلف. أود التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين في الشتاء. نريد محاولة تحسين الفريق وأن يكون أكثر قوة ولكن هذا الأمر يكلفنا الكثير. أقولها بصراحة، إذا تمكنا من التعاقد مع مدافع في الميركاتو الشتوي سأكون سعيدًا”.وتابع: “لا يمكننا فعل شيء أكثر من التعاقد مع مدافع. سمولينج لن يكون متواجدا في يناير/كانون الثاني ونديكا سيرحل (كأس الأمم الإفريقية) ومانشيني مصاب ويورينتي يقاوم. وهنا تكمن الصعوبة التي نواجهها. فهي كبيرة للغاية”.

وقال مورينيو ساخرًا: “مانشيني لديه مشكلة كبيرة ولكن ساقيه ليستا مكسورتين، ولذلك سيشارك يوم الأحد المقبل أمام بولونيا. إنه ليس شخصًا آخر تكون لديه مشكلة في ظفره ولا يشارك”.

يذكر أن عقد المدرب البرتغالي مع الذئاب ينتهي في يونيو/حزيران 2024 وتساور روما بأكملها شكوكا حول استمراره مع الفريق، ولكنه حسم موقفه دون أن يعلن عنه قائلا “لست في حاجة للتفكير. كل شيء واضح للغاية في ذهني”.

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