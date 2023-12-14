سياسية

المتحدث باسم الأمين العام حول السودان ستيفان دوجاريك: نرحب بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لإيغاد

2023/12/14

قال المتحدث باسم الأمين العام حول السودان ستيفان دوجاريك بأنهم يكررون التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يبذلها شركاؤها الأفارقة للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.
– نرحب بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لإيغاد المنعقدة بجيبوتي التي ناقشت الوضع في السودان
– يعرب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمضان لعمامرة استعداده للتعامل مع جميع الأطراف والشركاء لدفع قضية السلام في السودان.
الجزيرة – السودان

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