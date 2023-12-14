سياسية
المتحدث باسم الأمين العام حول السودان ستيفان دوجاريك: نرحب بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لإيغاد
قال المتحدث باسم الأمين العام حول السودان ستيفان دوجاريك بأنهم يكررون التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يبذلها شركاؤها الأفارقة للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.
– نرحب بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لإيغاد المنعقدة بجيبوتي التي ناقشت الوضع في السودان
– يعرب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمضان لعمامرة استعداده للتعامل مع جميع الأطراف والشركاء لدفع قضية السلام في السودان.
الجزيرة – السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد