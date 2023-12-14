إجراءات وقائية لتأمين محلية القولد بالولاية الشمالية





كشفت محلية القولد بالولاية الشمالية عن جملة من الإجراءات والتحوطات الاحترازية والوقائية لتأمين المحلية.

وقال المدير التنفيذي لمحلية القولد محجوب محمد سيد أحمد خلال تدشين عدد من الارتكازات بمداخل المحلية ومناطق رومي البكري و- كنكلاب وأوربي البوابة الشمالية بحضور مجموعة من الاجهزة الامنية والقيادات ” أن الخطوة تأتي في إطار التحوطات لمقابلة إفرازات الحرب والمحافظة علي أمنها وإستقرارها في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد” .

وأشار إلى أن أن المحلية تطمح في تفعيل دور المجتمع ورد الجميل لاهالي المحلية الذين كان لهم السبق في تلبية نداء رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وإنخراط الشباب في معسكرات المستنفرين.

واضاف ” اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية تتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق لانسان المحلية والمستنفرين لسد الثغور وتأمين المحلية والولاية والعمل علي تنمية ونهضة وتطور محلية القولد في المجالات كافة” .

وأشاد سيد احمد بجهود ودعم مواطن المحلية للقوات المسلحة كما إمتدح جهود لجان محلية القولد المختلفة وتعاونها مع مجهودات الجهاز التنفيذي في توفير الخدمات والتنمية الاجتماعية وعلي رأسها لجنة تطوير الخدمات الطبية ولجنة تشييد استاد القولد ولجنة أخري لرصف الطرق قوامها أبناء المحلية والخبرات الوافدة من الخرطوم في مختلف المجالات.

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