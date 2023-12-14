والي البحر الاحمر يترأس الاجتماع الموسع لإدارات التعليم بالولاية





ترأس والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور الإجتماع الموسع لإدارات قطاع التعليم بالولاية بحضور المدير العام الأستاذ هاشم علي عيسى وادارات القطاع المختلفة والجهات ذات الصلة بقطاع التعليم بالولاية.

وتناول الإجتماع مجمل التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وإمكانية انطلاق العام الدراسي بالبحرالأحمر.

حيث استعرض مدير عام قطاع التعليم مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه انطلاق العام الدراسي والسعي لتذليلها بالتركيز على معالجة قضية متبقي مرتبات المعلمين، وتهيئة المدارس وسد النقص في الإجلاس والكتاب المدرسي مؤكدا استعداد القطاع لإستيعاب الطلاب النازحين بجميع مدارس الولاية.

واضاف مدير القطاع انه من المتوقع عقد اجتماع مشترك مع المنظمات العاملة في مجال التعليم للتفاكر حول تدخلاتهم لبداية العام الدراسي.

من جانبه اكد الوالي اهتمامه بقضايا التعليم والمعلم، ووجه بحصر المدارس التي تحتاج لصيانات عاجلة، وحصر النقص في الاجلاس والكتاب المدرسي.