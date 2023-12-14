الصحةالاتحاديةتنظم ورشةلتدريب الاشراف الاتحادي لحملةالحصبةوالحصبة الالمانية





نظمت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية (إدارة صحة الأم والطفل-برنامج التحصين الموسع) ورشة تدريب الإشراف الاتحادي لحملة الحصبة والحصبة الالمانية اليوم الخميس بقاعة معهد النيل الأزرق الصحي بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونسيف والتحالف العالمي لدعم اللقاحات.

وشدد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة بالإنابة الأستاذ مهتدي محمود،على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لتجويد حملات التحصين في ظل التحديات والظروف الصعبة الحالية بالبلاد، لافتا إلى ان وباء كوفيد-19 ادى إلى انتكاسة في انظمة الرصد و الإستجابة للحصبة في كثير من البلدان ،واضاف ان الوضع الأمني بالبلاد زاد من تعميق التحديات و عوامل الخطورة و اوصى بان تكون التحديات والظروف الصعبة مدعاة للنجاح وعدم التراخي وان نعمل سويا لانجاز المطلوبات.

إلى ذلك أكد مدير إدارة صحة الأم والطفل بالإنابة د. فيصل احمد، مقدرة برنامج التحصين الموسع في النجاح، مدللا على ذلك بنجاح حملة الكوليرا في ولايات الجزيرة والقضارف وغيرها والتغطيات العالية للمستهدفين، متمنيا التوفيق للمشرفين الاتحاديين.

من جانبه أكد مدير إدارة التحصين الموسع الأستاذ اسماعيل العدني، اكتمال كافة الترتيبات الفنية لادخال لقاح الحصبة والحصبة الالمانية ضمن التطعيم الروتيني خاصة عقب تسجيل إصابات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بجانب الحملات مما يسهم في كسر حلقة الوباء، منوها إلى ان التنسيق مع الولايات تم من خلال اجازة الخطط القاعدية بجانب توفير جميع الإمدادات من لقاحات وخلافه، واضاف “في انتظار بداية تدريب مقدمي الخدمة على مستوى الولايات وتحديد تاريخ انطلاق الحملة”.

فيما اعربت مديرة إدارة تعزيز الصحة تودد عبدالله عن أملها في ان تصل اللقاحات لكل الاطفال المستهدفين بما يؤدي إلى كسر حلقة المرض.

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