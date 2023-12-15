خبير دبلوماسي يوضح طرق حل الأزمة السودانية الإماراتية





قال الخبير الدبلوماسي السفير السابق الصادق المقلي أن علاقة السودان بالإمارات علاقة راسخة و ممتازة منذ تأسيس الدولة علي يد زايد الخير، وأن موقف الحكومة السودانية تجاه الإمارات ينم على التصعيد الذي أثر سلباً على علاقات راسخة.

وأوضح المقلي ل”لايف ميديا” أن طرق معالجة الأزمة تتم عن طريق القنوات الدبلوماسية، تبدأ باستدعاء السفير و تقديم مذكرة احتجاج لدولته، أو تقديم شكوى لدى الجامعة العربية أو حتى لدى الأمم المتحدة.

وأكد أن التصعيد الدبلوماسي لن يلقي بظلاله على وجود المغتربين السودانيين في دولة الإمارات.

مضيفا أن الأزمة عابرة وهي من رحم الحرب فهي مجرد سحابة صيف سوف تنقشع عندما تضع الحرب أوزارها.

الخبير الدبلوماسي الصادق المقلي ل”لايف ميديا” :

علاقة السودان بالإمارات علاقة راسخة وممتازة منذ تأسيس الدولة علي يد زايد الخير.

الأجدى أن تتم معالجة الأزمة عن طريق القنوات الدبلوماسية، تبدأ باستدعاء السفير و تقديم مذكرة احتجاج لدولته، أو تقديم شكوى لدى الجامعة العربية و حتى لدى الأمم المتحدة.

التصعيد الدبلوماسي لن يلقي بظلاله على وجود المغتربين السودانيين في دولة الإمارات.

خاص: لايف ميديا