عبر تقنية الفيديو كونفرس : الإدارة العامة للمرور تشارك في اجتماع فريق الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع ضم الاجتماع ممثلين لدول ، تونس و المغرب و سلطنة عمان و السعوديه و الكويت و السودان ،و ناقش الاجتماع التقرير الشامل الصادر من الامانة العامة وجامعة نايف للعلوم الامنية فيما ماتم تنفيذه من الخطة المرحلية السابعة وماحققتة من نتائج متميزة خلال الثلاث سنوات الاخيرة والتى جاء أبرزها تعميم مجموعة من الوثائق والقوانين ذات العلاقة بسلامة القطاع المروري على الدول العربية للاستفادة منها والاسترشاد بها