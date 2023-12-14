سياسية
عبر تقنية الفيديو كونفرس : الإدارة العامة للمرور تشارك في اجتماع فريق الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية
انعقد بالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر تقنية الفيديو كونفرس الاجتماع المعني بتقييم الخطة المرحلية السابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية ووضع مشروع الخطة المرحلية الثامنة بمشاركة ممثل مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة (حقوقي) مبارك الزين أحمد.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع ضم الاجتماع ممثلين لدول ، تونس و المغرب و سلطنة عمان و السعوديه و الكويت و السودان ،و ناقش الاجتماع التقرير الشامل الصادر من الامانة العامة وجامعة نايف للعلوم الامنية فيما ماتم تنفيذه من الخطة المرحلية السابعة وماحققتة من نتائج متميزة خلال الثلاث سنوات الاخيرة والتى جاء أبرزها تعميم مجموعة من الوثائق والقوانين ذات العلاقة بسلامة القطاع المروري على الدول العربية للاستفادة منها والاسترشاد بها
ممثل مدير الإدارة العامة للمرور اوضح ان الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التى تعزز من برامج التوعية المرورية المجتمعية المتعلقة بالسلامة المرورية ضمانا لاحترام وتطبيق القواعد المرورية بجانب تعزيز ثقة المواطن بمسؤوليتة المشتركة فى تحقيق السلامة المرورية والعمل معا لاتخاذ التدابير التى تحد من الحوادث المرورية.
يذكر ان الاجتماع اوصى بإعداد مواد وبرامج خاصة بالتوعية المرورية والعمل على تجميع قواعد تقنية للتحقيق فى حوادث المرور واسعاف المصابين ونشرها على الدول الأعضاء للاستفادة القصوى من تلك التجارب ،، واشار الزين ان الاجتماع ناقش ايضا كيفية وضع خطة عربية نموذجية لتحسين السلامة المرورية بالمدارس اضافة الى وضع شروط وضوابط نموذجية للحصول على رخص القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما اجاز الاجتماع تقرير الخطة المرحلية السابعة ومشروع الخطة المرحلية الثامنة للاستراتيحية العربية للسلامة المرورية للاعوام ( ٢٠٢٤م ، ٢٠٢٥م ، ٢٠٢٦م ).
المكتب الصحفي لشرطة السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد