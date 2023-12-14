وزير الصحة الإتحادي يلتقي منظمتي أطباء بلا حدود الهولندية وإلاسبانية





التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، ظهر اليوم منظمتي اطباء بلا حدود الهولندية والإسبانية، بحضور مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة د. آلاء الطيب مدثر.

وشكر الوزير، المنظمتين على مجهوداتهما، خصوصا في ظل الأزمة الحالية، و وجود كل اقسامهما على الأرض وعملهما مع فرق وزارة الصحة المختلف في مختلف الولايات .

وفي تصريح صحفي قال الوزير، أنه في إطار تقوية الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة تم عقد اجتماعين مع منظمتي أطباء بلا حدود الهولندية والإسبانية العاملة في السودان، خاصة أنهم يعملون في مناطق مهمة جدا، مشيرا لعمل منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية، مبينا دورها في معسكرات اللاجئين والنازحين في ولاية النيل الأبيض، بالإضافة إلى مكافحة الكوليرا في العديد من المناطق، (الدويم ، القطنية)، لافتا إلى الإتفاق على مواصلة العمل وزيادة الأنشطة لمكافحة الكوليرا بهذه المناطق.

وشكر الوزير منظمة اطباء بلا حدود الهولندية على مواصلة العمل بمستشفى النو وزيادة التدخلات ببعض المستشفيات في محلية كرري بالإضافة إلى التدخل بولاية البحر الأحمر في مكافحة الكوليرا بمحليات سواكن وطوكر في عمليات الإصحاح البيئي وسلامة المياه،فضلاً عن التدخلات المجتمعية من أجل تقليل نسبة الإصابات بالولاية.