اجازة ميزانية ولاية القضارف للعام ٢٠٢٤م





اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في اجتماعه اليوم برئاسة والي القضارف محمد عبدالرحمن محجوب ميزانية ولاية القضارف للعام ٢٠٢٤م بقيمة (١٨٠) مليار بزيادة (١٧%) عن العام الماضي.

وأشار والي القضارف إلى أن الميزانية ترتكز على استكمال كافة المشروعات المستمرة والتوسع في مجال الصحة وتشخيص العلاج بالداخل على مستوى المحليات فضلا عن استكمال مشروعات الصحة والتعليم المنفذة عبر المنظمات.

وأكد الوالي استكمال مشروع مياه الولاية خلال هذا العام و مشروع مياه الخمسة وعشرين قرية بجانب استكمال مشروعات الشريط الحدودي بالتنسيق مع القوات المسلحة وابتدار مشروعات ريادة الأعمال للشباب بالمحليات بالتنسيق مع التمويل الاصغر والبنوك بالولاية وقال ان ميزانية ٢٠٢٤م طموحة وستعمل على تحقيق مطلوبات انسان الولاية.

واشارت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف ان الميزانية تمثلت في زيادة في الايرادات والابقاء على المصروفات، مؤكدة الاهتمام بصرف مرتبات العاملين وتوفير الخدمات الاخرى ووضع الترتيبات لفتح المدارس بعد إيجاد الحلول وتوفيق أوضاع النازحين بالمدارس بجانب استكمال المشروعات المستمرة وتوطين العلاج بالداخل.