والي كسلا يشيد بجهود المستشفى الكويتي في خدمة شريحة الأطفال





اشاد والي كسلا بالدور الكبير الذي يقوم به مستشفى كسلا الكويتي في خدمة شريحة الاطفال بصفة خاصة و المواطنين بصفة عامة من خلال النقلة التي شهدها المستشفى و الطفرة في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه الدكتور محمد عبد الرحمن المدير العام للمستشفى الذي قدم تنويرا شاملا حول دور المستشفي الذي تم تاسيسه في العام 1986 بواسطة اسرة المريني بدولة الكويت عبر صندوق اعانة المرضى الكويتي.

واستعرض المدير الطبي للمستشفى خلال اللقاء الذي تم بحضور وزير الصحة المكلف الدكتور علي آدم مراحل تطور الخدمات بالمستشفى الذي يغطي الولاية في علاج الاطفال بنسبة كبيرة الى جانب الخدمات التعليمية لكليات الطب والتمريض في التخصصات المختلفة.

ونوه المدير العام الى مساهمة المستشفى في توعية المجتمع علاوة على الإضافات الجديدة والتحسينات التي طرات باضافة خدمات حديثة للاطفال حديثي الولادة عبر وحدة العناية المكثفة، مشيرا الى الاستفادة التي تمت من الاختصاصيين والاستشاريين القادمين من ولاية الخرطوم مما احدث نقلة نوعية كبيرة في خدمات المستشفى.