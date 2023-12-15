بالصور.. قافلة الشمالية لدعم وإسناد القوات المسلحة تصل وادي سيدنا العسكرية





وصلت إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية ، قافلة الدعم والإسناد التي سيرتها الهيئة الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة بمحلية الدبة والغرفة التجارية.

وتسلم قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية سعادة الفريق آدم هارون بحضور سعادة الفريق محمد المنتي عنجر وعدد من القادة العسكريين تسلموا عدد 38 سيارة شحن (دفارات) محملة بمواد غذائية وأبقار ومستلزمات أخري تفوق كلفتها ال250 مليون جنيها.

وقال قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية الفريق آدم هارون إن هذه القافلة تعبر عن وقفة مواطني محلية الدبة والهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة والغرفة التجارية ومساندتهم لقواتهم المسلحة مشيرا إلي أن مثل هذا التلاحم يزيد من قوة الجيش وصلابته خاصة وأنه يخوض معركة الكرامة ضد مليشيا التمرد.

وجدد قدرة القوات المسلحة ومضيها قدما في العمليات العسكرية حتي حسم التمرد وإعلان العاصمة الخرطوم خالية من الخونة والمرتزقة والمأجورين مشيدا بوقفة الشعب السوداني ودعمه واسناده الكبير لقواته المسلحة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة بمحلية الدبة أزهري المبارك محمد عبده مواصلة دعمهم وإسنادهم للجيش مشيرا إلى أن القافلة تمت بجهد شعبي خالص وشارك فيها كافة التجار والمواطنين بالمحلية.

وقال أزهري إن الهيئة لن تألوا جهدا في دعم وإسناد القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد موضحا أن القافلة شملت مواد غذائية وأبقار وعجول ومستلزمات أخري بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون جنيها مشيدا بكل من ساهم في إنحاح القافلة حتي إيصالها للمقاتلين في الصفوف الأمامية .

من جهته ثمن رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية أحمد المدثر محمد مجهودات الهيئة الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة والغرفة التجارية بمحلية الدبة مشيرا إلى أن هذه القافلة تؤكد مواصلة الجميع دعمهم وإسنادهم للجيش الذي يخوض معركة ضد مليشيا المتمرد حميدتي.