بالصور.. المستشفى العسكري بكوستي يفتتح قسم عمليات جراحة العظام والسلسلة الفقرية





افتتح الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض وقائد الفرقة ١٨ مشاة ، بالمستشفى العسكري بكوستي غرفة عمليات ” جراحة العظام والسلسلة الفقرية ” بتكلفة أكثر من ١٠٠ الف دولارا بتمويل من حكومة الولاية وقيادة الفرقة ١٨ مشاة وديوان الزكاة والخيرين، بحضور مدير شرطة الولاية، مدير جهاز المخابرات العامة، وممثلي وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية، المدير التنفيذي لمحلية كوستي ومدير ديوان الزكاة بالولاية والأوقاف والتأمين الصحي وعدد من مديري البنوك والمؤسسات الحكومية.

وأبان اللواء ركن سامي الطيب قائد الفرقة 18 مشاة بكوستي أن المستشفى العسكري بكوستي ظل منذ بداية الحرب يتحمل المسئولية في الإسناد الطبي للمواطنين الوافدين .

وعبر عن شكره وتقديره لكل الذين ساهموا واستجابوا لتمويل وتجهيز غرفة عمليات جراحة العظام والذين تابعوا إجراءات الشراء والشحن حتى تم افتتاحها اليوم.

وأضاف “اننا نمنحهم وسام الوطنية العالي والرفيع”، وأكد أن القوات المسلحة تقود زمام المبادرة في العمليات العسكرية .

من جهته قال والي ولاية النيل الأبيض إن إفتتاح هذا القسم بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثه سيسهم في علاج الاعداد الكبيرة للجرحى وتخفيف الضغط والأعباء العلاجية والدوائية على الشعب الذي دمرت المليشيا مستشفياته بالخرطوم ودارفور .