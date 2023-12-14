ليفربول يتصدر بعد الخسارة من سانت جيلواز.. وليفركوزن يحقق العلامة الكاملة





تلقى ليفربول، خسارة غير مؤثرة بنتيجة 1-2 من مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي، الخميس، في ختام دور المجموعات للدوري الأوروبي. وكان ليفربول قد ضمن منذ الجولة الماضية، صدارة المجموعة، ومن ثم صعوده مباشرة لدور الـ 16.

وتجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة في القمة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه تولوز، الذي سيخوض الدور الفاصل.وتوقف رصيد سانت جيلواز عند 8 نقاط في المركز الثالث، لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، مقابل 3 نقاط في جعبة لاسك لينز في قاع الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، حسم فياريال، صدارة المجموعة، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه رين الفرنسي.

وانقض فياريال على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام رين.

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براج التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير 4-0 على ضيفه سيرفيت السويسري، فيما تغلب روما 3-0 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة، بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي 5-1، فيما تغلب كارباكا آجدام 2-1 على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات.

واحتل كارباكا، المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام مولده، الذي بقي في المركز الثالث، وتواجد هاكن في قاع الترتيب بلا رصيد.

كووورة