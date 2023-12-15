كلوب: ليفربول يحتاج دائما للتطور





أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول، سعادته البالغة بضمان تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي، وقطع تذكرة العبور لثمن النهائي.

وفاز ليفربول على نظيره لاسك النمساوي برباعية نظيفة، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة تي إن تي سبورتس “أهم شيء هو تصدر المجموعة وعدم تغير ذلك، وهذا أمر جيد”.وتابع “قدمنا العديد من الأمور الجيدة في المباراة، وهناك أيضا بعض الجوانب التي لم تعجبني كثيرا”.

وأضاف “نحن بحاجة دائما للنمو والتطور، فعندما تتواجد أمام المرمى يجب عليك إنهاء الفرص، وبدورنا لم نقم بذلك في الكثير من الأحيان”.

ونوه كلوب “الخروج بشباك نظيفة أمر جيد، وكنا أقوياء للغاية على الصعيد الدفاعي وهذا أمر مهم”.

وأتم “ضمان التأهل في صدارة المجموعة، سيؤثر على المباراة المقبلة أمام يونيون سانت جيلواز، وسنذهب للعب كرة القدم ومحاولة الفوز”.

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