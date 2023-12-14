المصري يذيق الزمالك مرارة الهزيمة الأولى مع معتمد جمال





تلقى الزمالك، أول هزيمة مع مدربه معتمد جمال، على يد مضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف، على ملعب برج العرب، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

وسجل الجزائري غيلاس قناوي، هدف الفوز للمصري في الدقيقة (45+5) بينما أضاع التونسي إلياس الجلاصي ضربة جزاء للمصري.

وغاب عن اللقاء، علي ماهر المدير الفني للمصري لتواجده في المغرب للحصول على الرخصة التدريبية.

ورفع المصري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة بالدوري.

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