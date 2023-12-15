طائرة سودانير في هنقر مصر للطيران





تتسارع الخُطي بشركة الخطوط الجوية السودانية لاكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لبدء التشغيل من مطار بورتسودان إلى وجهات خارجية.

وأشارت مصادر بسودانير الي أن طائرة الايربص 320 ستخضع لمراجعة دورية عادية بهنقر مصر للطيران بالقاهرة في الأسبوع القادم وذلك استعداداً للرحلات المتوقع تسييّرها إلى جدة والقاهرة من بورتسودان.

وعلى ذات الصعيد فإن إدارة المناولة الأرضية بسودانير بمطار بورتسودان تبدو بحسب مصادر في أتم الجاهزية لبدء العمل، وكان المدير العام للشركة قد وصل السودان بعد غياب لاشهر بالقاهرة والإمارات .

بورتسودان:طيران بلدنا