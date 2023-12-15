شاهد بالصورة والفيديو.. المطربة مكارم بشير تغني مع فنان الربابة ود دار الزين أغنيته الشهيرة (شيخ أب حراز) والجمهور يبدي إعجابه ويعلق: (الواضح إنو مكارم دي عاجبها غناء الربابة جداً)





نشرت صفحات مهتمة بأخبار غناء “الربابة” في السودان وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث حقق شهرة واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول المطربة مكارم بشير وهي تغني بأحد المسارح مع فنان الربابة الشهير عبد الله علي الشهير باسم “ود دار الزين”.

وشاركت مكارم الفنان ود دار الزين, الغناء في رائعته (شيخ أب حراز) وسط إعجاب متابعي الصفحات الذين علقوا: (الواضح إنو مكارم دي عاجبها غناء الربابة جداً).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين