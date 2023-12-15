وزير الخارجية يلتقي مدير منظمة الصحة العالمية بجنيف





على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، التقي وزير الخارجية السفير علي الصادق علي،امس الخميس، بمقر رئاسة منظمة الصحة العالمية بجنيف، بالسيد د. تيدروس غيبريسوس، المدير العام للمنظمة.

وأعرب الوزير عن بالغ الشكر والتقدير لمنظمة الصحة العالمية للدعم الكبير الذي ظلت تقدمه والاستجابة للأوضاع الصحية الحرجة التي نتجت عن الحرب التي شنتها مليشيا الجنجويد اامتمردة على السودان وشعبه.

واستعرض تداعيات الحرب على الأوضاع الصحية، مشيراً إلى أن المليشيا المتمردة درجت على إحتلال المستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية في إنتهاك صارخِ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتكولاتها ذات الصلة.

من جانبه، رحب دكتور تيدروس بزيارة الوزير، معرباً عن أسفه إلى ما آلت إليه الأوضاع الصحية في السودان، مشيراً إلى أن السودان ظل ضمن أهم أولويات فريق عمله.

كما وعد سيادته بتقديم الدعم اللازم من خلال ميزانية الطوارئ وزيادة الموارد المخصصة للبرامج للعام 2024م.