والي الخرطوم يشدد على استئناف عمل المحاكم





أكد والي الخرطوم احمد عثمان حمزة أهمية حضور أجهزة العدالة في مشهد قضايا ومعاملات المواطن لدى المحاكم لإكمال الاجراءات المدنية والشرعية.

وبحث والي الخرطوم مع رئيس الجهاز القضائي امدرمان مولانا يعقوب عثمان الترتيبات المتعلقة بإستئناف عمل المحاكم خدمةً للمواطن.

وطبقا لما دار من نقاش مطول حول مطلوبات العمل أكد والي الخرطوم حرص الولاية على توفير احتياجات المحاكم وتهيئة البيئة واحتياجات القضاة والعاملين في المحاكم، فيما تطرق الوالي للإتصالات التي تمت مع ادارة سجون السودان لتحديد سجون للمحكومين ووسائل ترحيلهم.