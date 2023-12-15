هجوم الدعم السريع على مدني ..الفرقة الأولى مشاة تصدر بياناً حول انتهاكات المليشيا المتمردة





أصدر قائد الفرقة الأولى مشاه اللواء ركن احمد الطيب اليوم بيانا اليوم أدان فيه انتهاكات مليشيات التمرد التي هاجمت ولاية الجزيرة في محاولة يائسة لتغطية هزائمها وذلك صباح الجمعة.

وفيما يلي نص البيان:-

بيان قائد الفرقة الأولى مشاه اللواء ركن احمد الطيب

فى صباح الجمعة 15 ديسمبر ومواصلة لانتهاكاتها هاجمت مليشيا التمرد في محاولة يائسة لتغطية هزائمها بالخرطوم، هاجمت قواتنا بولاية الجزيرة متعقبة النازحين الذين فروا من جحيم الحرب منتهكين بذلك القوانين الدولية وحقوق الانسان باستهدافهم للنازحين الذين وجدوا الملاذ الامن فى ولاية الجزيرة.

بحمد الله وفضله تصدت لهم قواتكم المسلحة ببسالة وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأسلحة والمركبات والمعدات.

ومن هذا المنبر نجدد العهد لشعبنا الكريم ان ولاية الجزيرة دونها الارواح والمهج ولن تستباح الا على اشلاءنا وبإذن الله ستكون ولاية الجزيرة مقبرة الخونة بائعي الوطن.