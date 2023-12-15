استئناف الدراسة للمستوى الأول قبول ٢٠٢٢م بجامعة وادي النيل بالرابع عشر من يناير المقبل





أعلنت امانة الشؤون العلمية بجامعة وادي النيل عن استئناف الدراسة لطلاب المستوى الأول قبول العام ٢٠٢٢م بكل كليات الجامعة اعتبارا من ١٤-١- ٢٠٢٤م.

وسيتم مواعيد استئناف الدراسة لبقية المستويات تباعا والدفعات بواسطة كلياتهم. واستئناف الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية على النحو الآتي: دفعات ٢٠٢١ م و٢٠٢٠ و٢٠١٩م و ٢٠١٨م في السابع من يناير ٢٠٢٤م ودفعة ٢٠٢٢م يوم ١٤ يناير ٢٠٢٤م.